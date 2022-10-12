Глава красноярского центра патриотического воспитания отдал бизнесмену оборудование для тренировок детей

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Глава красноярского центра патриотического воспитания отдал бизнесмену оборудование для тренировок детей
12 Окт 2022, 11:07

Руководителя муниципального учреждения Красноярска, занимающегося «патриотическим воспитанием», обвинили в злоупотреблении полномочиями. Он мог отдать оборудование для тренировок детей владельцу частного спортклуба.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителем муниципального учреждения Красноярска по «формированию патриотического воспитания и здорового образа жизни в молодежной среде», сообщили в краевой прокуратуре. Мужчину подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).

По версии следствия, руководитель учреждения передал своему знакомому владельцу частного спортивного клуба «в безвозмездное пользование» более 120 единиц спортивного оборудования. «При этом указанный инвентарь использовался учреждением в тренировочном процессе по различным направлениям спортивной подготовки несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет», — уточнили в ведомстве.

«Передача инвентаря фактически лишила детей возможности получать необходимые спортивные навыки, создала риск причинения им вреда здоровью», — считают в прокуратуре.

Название муниципального учреждения не уточняется. Мэрии Красноярска, в частности, подотчетен «Молодёжный военно-спортивный центр «Патриот». Его возглавлял Валентин Буланков, который ушел с должности в сентябре 2022 года. Он был одним из соучредителей регионального отделения «Юнармии».


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