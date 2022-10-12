Новосибирские полицейские получили до 4 лет за пытки задержанного и вымогательство 1 млн

© yandex.ru/maps
Новосибирские полицейские получили до 4 лет за пытки задержанного и вымогательство 1 млн
12 Окт 2022, 11:31

В Новосибирске сотрудники полиции признаны виновными в вымогательстве и пытках. Им дали от 3,5 до 4 лет колонии общего режима.

Заельцовский районный суд Новосибирска признал сотрудников патрульно-постовой службы линейного отдела транспортной полиции Халида Шамиева и Кирилла Семашко виновными в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и вымогательствев (ч. 2 ст. 163 УК).

«4 августа 2021 возле дома по улице Кузьмы Минина полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в сбыте наркотических средств, — рассказали в областной прокуратуре. - Не найдя наркотиков, они применили в отношении потерпевшего физическую силу и спецсредства, после чего потребовали передать им 1 млн рублей».

Позже сумму снизились до 300 тыс., а задержанного отпустили собирать деньги. Он обратился в службу собственной безопасности МВД, и подозреваемых задержали при передаче денег.

Полицейские признали вину лишь частично, не согласившись с обвинением в части пыток.

Шамиев приговорен к 4 годам колонии общего режима, Семашко — к 3,5 годам, уточнили в пресс-службе суда. Оба лишены права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Приговор пока не вступил в силу.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Россиян просят «самообложиться». Как проходят референдумы, где жителям предлагают скидываться на воду и дороги Россиян просят «самообложиться». Как проходят референдумы, где жителям предлагают скидываться на воду и дороги
Последние материалы
12 Окт, 14:14
Иркутские супруги избили и зарезали женщину на отдыхе
12 Окт, 13:04
Кто из мобилизованных новосибирцев не получит обещанные 100 тыс.
12 Окт, 11:31
Новосибирские полицейские получили до 4 лет за пытки задержанного и вымогательство 1 млн
12 Окт, 11:07
Глава красноярского центра патриотического воспитания отдал бизнесмену оборудование для тренировок детей
12 Окт, 10:44
Новосибирские киоски сети «Дядя Дёнер» выставят на торги
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования