Новосибирские полицейские получили до 4 лет за пытки задержанного и вымогательство 1 млн

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В Новосибирске сотрудники полиции признаны виновными в вымогательстве и пытках. Им дали от 3,5 до 4 лет колонии общего режима.

Заельцовский районный суд Новосибирска признал сотрудников патрульно-постовой службы линейного отдела транспортной полиции Халида Шамиева и Кирилла Семашко виновными в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и вымогательствев (ч. 2 ст. 163 УК).

«4 августа 2021 возле дома по улице Кузьмы Минина полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в сбыте наркотических средств, — рассказали в областной прокуратуре. - Не найдя наркотиков, они применили в отношении потерпевшего физическую силу и спецсредства, после чего потребовали передать им 1 млн рублей».

Позже сумму снизились до 300 тыс., а задержанного отпустили собирать деньги. Он обратился в службу собственной безопасности МВД, и подозреваемых задержали при передаче денег.

Полицейские признали вину лишь частично, не согласившись с обвинением в части пыток.

Шамиев приговорен к 4 годам колонии общего режима, Семашко — к 3,5 годам, уточнили в пресс-службе суда. Оба лишены права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Приговор пока не вступил в силу.