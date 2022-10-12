Кто из мобилизованных новосибирцев не получит обещанные 100 тыс.

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Новосибирский губернатор пообещал выплатить мобилизованным в армию жителям региона по 100 тыс. рублей. Из проекта документа следует, что их не получат те, кого исключат из состава части, формирующей списки.

Минсоцразвития Новосибирской области подготовило проект постановления регионального правительства о выделении 100 тыс. каждому мобилизованному. Документ опубликован на сайте «Электронная демократия».

Единовременная выплата планируется из резервного фонда области в беззаявительном порядка на основании списка, который представит Новосибирское высшее военное командное училище Минобороны, куда свозят призванных.

«Основанием для отказа в осуществлении единовременной выплаты является:

1) исключение гражданина, призванного на военную службу, из состава части-формирователя;

2) в представленном частью-формирователем списке на осуществление единовременной выплаты не в полном объеме отражена информация, необходимая для осуществления единовременной выплаты, либо имеются неточности, опечатки, исправления», — сказано в документе.

Кроме того, если мобилизованный уже получил деньги, но его «исключили из списков части-формирователя в связи с виновными действиями», выплату придется вернуть в бюджет области. В документе не поясняется, о каких «виновных действиях» идет речь.

В случае смерти мобилизованного, выплату смогут забрать наследники.

Сколько именно мобилизовано в Новосибирской области, власти не говорят. Еще 27 сентября военный комиссар региона Евгений Кудрявцев сказал, что на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев. Один из источников Тайги.инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, называл план в 8 тыс. человек, но официально это не подтверждалось, а сроки не уточнялись.



То есть, инициатива может обойтись Новосибирской области не менее 200 млн рублей.



По заявлению облправительства, первые выплаты поступят 13 октября.