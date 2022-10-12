Иркутские супруги избили и зарезали женщину на отдыхе

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Жестокое убийство произошло в Иркутской области. Молодую семью подозревают в том, что они поочередно резали ножом женщину.

31-летний мужчина месте 24-летней женой и знакомыми распивали спиртное в зимовье в селе Оек (примерно 35 км от Иркутска).

«В какой-то момент между супругами и 39-летней женщиной возник конфликт, в ходе которого они жестоко избили потерпевшую, после чего мужчина вонзил нож ей в спину, — считают в СК РФ по Иркутской области. — Затем злоумышленники привели потерпевшую к реке, где нанесли ей поочередно не менее 15 ударов ножом в область тела и головы».

Женщина погибла на месте. Ее тело сбросили в реку.

Через некоторое время сын убитой подал заявление об исчезновении. Следователи нашли в реке и тело, и нож.

Дело возбуждено по пункту «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц). Подозреваемые супруги арестованы.