Подросток пропал в Советском районе Новосибирска

В Новосибирске пропал 16-летней подросток. Волонтеры просят помощи.

16-летний Роман Елфимов пропал в Советском районе Новосибирске 12 октября. Он ушел в неизвестном направлении, сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте.»

Подросток был одет в серую с черным кофту с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки. Рост 175 см, волосы русые, глаза серые.