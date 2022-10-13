Подросток пропал в Советском районе Новосибирска

13 Окт 2022, 06:49

В Новосибирске пропал 16-летней подросток. Волонтеры просят помощи.

16-летний Роман Елфимов пропал в Советском районе Новосибирске 12 октября. Он ушел в неизвестном направлении, сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте.»

Подросток был одет в серую с черным кофту с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки. Рост 175 см, волосы русые, глаза серые.


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