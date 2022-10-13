Подросток пропал в Советском районе Новосибирска
13 Окт 2022, 06:49
В Новосибирске пропал 16-летней подросток. Волонтеры просят помощи.
16-летний Роман Елфимов пропал в Советском районе Новосибирске 12 октября. Он ушел в неизвестном направлении, сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте.»
Подросток был одет в серую с черным кофту с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки. Рост 175 см, волосы русые, глаза серые.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Красноярский военком отрицает заявление краевого правительства о выполнении мобилизации СМИ: Обыски начались в новосибирском Институте теплофизики. Его директор баллотировался на пост главы РАН Подросток пропал в Советском районе Новосибирска Новосибирские власти пообещали возместить расходы мобилизованных на обмундирование. А потом сказали, что только некоторым и не полностью Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 222
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo