Красноярский военком отрицает заявление краевого правительства о выполнении мобилизации

© vk.com/krasnoyarskkr. Андрей Лысенко
Красноярский военком отрицает заявление краевого правительства о выполнении мобилизации
13 Окт 2022, 09:53

В Красноярском крае мобилизация жителей продолжается, заявил местный военком. При этом региональные власти отчитались о выполнении плана по призыву еще почти неделю назад.

«О том, что частичная мобилизация на территории края завершена, — это неправильное утверждение», — заявил военком Красноярского края Андрей Лысенко.

При этом еще 7 октября пресс-служба главы региона Александра Усса («ЕР») заявила государственному агентству ТАСС, что регион «одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации».

«К местам дислокации отправлены последние группы мобилизованных», — уверяли чиновники.

Теперь же военком Лысенко утверждает, что большие отправки команд уже завершены, но «будут отправки команд небольшие».


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