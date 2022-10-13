Красноярский военком отрицает заявление краевого правительства о выполнении мобилизации
© vk.com/krasnoyarskkr. Андрей Лысенко
В Красноярском крае мобилизация жителей продолжается, заявил местный военком. При этом региональные власти отчитались о выполнении плана по призыву еще почти неделю назад.
«О том, что частичная мобилизация на территории края завершена, — это неправильное утверждение», — заявил военком Красноярского края Андрей Лысенко.
При этом еще 7 октября пресс-служба главы региона Александра Усса («ЕР») заявила государственному агентству ТАСС, что регион «одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации».
«К местам дислокации отправлены последние группы мобилизованных», — уверяли чиновники.
Теперь же военком Лысенко утверждает, что большие отправки команд уже завершены, но «будут отправки команд небольшие».
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