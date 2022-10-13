Кемеровчанин задушил и закопал мужчину, стал жить в его доме, где потом убивал бездомных

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Житель Кемерова признан виновным в жестоких убийствах. Он закапывал трупы бездомных на территории дома, который заполучил вместе с женщиной, избавившись от прежнего хозяина. Следствие уверяет, что мужчина пошел на сотрудничество, но в суде он заявил, что не причастен. Его полный тезка был судим шесть раз.

Кемеровский областной суд рассмотрел дело о четырех убийствах (пункт «а» ч. 2 ст. 105 УК). В них обвинили 34-летнего жителя Рудничного района Кемерова.

В ноябре 2020 года следователям поступила информация о том, что на участке одного из частных жилых домов закопаны тела нескольких мужчин, не имеющих определенного места жительства. На месте территории проверили георадаром, и информация подтвердилась.



«Прибор сразу показал, что в разных местах на глубине от 70 см до 1 метра имеются изменения почвы, характерные для захоронений. После этого на данных участках следователи провели раскопки, в результате чего были обнаружены скелетированные останки тел, которые, как показала генетическая экспертиза, принадлежат четырем разным мужчинам. Нынешний хозяин дома не отрицал причастности к их смерти», — рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве утверждают, что мужчина сотрудничал со следствием и рассказал, что в мае 2019 года 52-летний знакомый пустил их с сожительницей погостить в его доме. Но позже он поссорился с хозяином и задушил его, а тело закопал на участке. Вместе с женщиной они остались жить в доме.

«Через некоторое время женщина пустила пожить к ним 62-летнего мужчину, который злоупотреблял спиртным. При этом обвиняемому не нравилось, что деньги на горячительные напитки тот брал у его сожительницы. Он высказал гостю претензии, а затем задушил его и закопал на приусадебном участке, — считает следствие. — В октябре 2019 года аналогичным способом он убил 53- и 44-летнего мужчин, тела которых также закопал. Примечательно, что преступления обвиняемый совершал во время отсутствия сожительницы. Женщина догадывалась о криминальном характере исчезновения гостей, однако в правоохранительные органы не сообщала».

При этом прокуратура уточнила, что подозреваемый в суде не признал вину. Он заявил, что убить людей мог кто-то другой.

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Что известно об обвиняемом

Обвиняемого зовут Виталий Сушков, говорится в карточке дела. Его полный тезка ранее был судим не менее шести раз, следует из решений Рудничного, Заводского и Центрального райсудов Кемерова, а также Ленинск-Кузнецкого городского суда. Его признавали виновным в кражах и угоне автомобиля, он освободился в 2019 году. Известно, что в разные годы он работал шашлычником в кафе и на стройке.

В 2020 году Сушкова обвинили в грабеже с применением насилия (ч. 2 ст. 161 УК). Он напал в лесном массиве с баллончиком на мужчину, избил его, залил ему глаза, украл телефон и деньги. При этом на время следствия его не посадили в СИЗО, и уже в сентября во время суда он совершил не менее двух краж. После приговора его отправили в колонию.

Затем, 30 декабря 2020 года, был вынесен еще один приговор о краже. По этим делам по совокупности Сушкову дали 3,5 года.

Таким образом, об убийствах не территории дома в Рудничном районе Кемерова могло стать известно, уже когда Сушков был арестован по другим делам.

