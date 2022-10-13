Строители моста в Улан-Удэ объявили забастовку из-за долгов

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Строители моста в Улан-Удэ объявили забастовку из-за долгов
13 Окт 2022, 12:46

Строителям моста в Улан-Удэ не заплатили. Они объявили забастовку. Прокуратура начала проверку.

Строители моста через реку Уда потребовали погасить перед ними долги до 14 октября. В противном случае с 15 октября они начнут забастовку, сообщили в бурятском рескоме КПРФ.

«В 2021 году громко заявлено о начале работ по строительству третьего моста через реку Уда. Строительство нового моста является одним из главных вопросов для жителей города, так как его наличие разгрузит основные маршруты Улан-Удэ, где традиционно собираются большие пробки в часы пик. Но в последние годы строительство объекта успело стать одним из главных пунктов в предвыборных кампаниях партии „Единая Россия“, — отметили коммунисты в своем телеграм-канале. — В 2019 году во время предвыборной кампании мэра активно обсуждался вопрос о проекте моста, а в 2021 году, в год выборов депутатов Государственной Думы, громко заявлялось о начале строительства. Но, как показывает практика, не всё так бывает хорошо, как стараются показать это СМИ».

В декабре 2019 года правительство Бурятии заключило договор с московским ОАО «Хотьковский автомост» на 7,5 млрд рублей на строительство третьего моста. Но в июле 2022 года начались задержки с выплатой зарплаты.

«А с августа зарплаты перестали выплачиваться вовсе», — рассказали в КПРФ.

Рабочие начали протестовать только в октябре. Видео собравшихся на стройке рабочих опубликовал телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия». В акции приняли участие около 100 человек. К 12 октября строители так и не получили денег, они уведомили гендиректора компании о начале забастовки.

Ранее прокуратура Бурятии начала проверку о задержке зарплат. Утверждалось, что «приняты меры прокурорского реагирования», но не уточнялось какие.

ОАО «Хотьковский автомост» возглавляет Павел Новиков. Выручка компании в 2021 году превысила 10 млрд, чистая прибыль — 1,6 млрд.


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