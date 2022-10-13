Мужчина сжег своих жену, дочку и родственника в Иркутской области

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Частный дом сгорел в Иркутской области. На месте нашли тела семьи, в том числе маленькой девочки. Здание мог поджечь отец ребенка, его труп нашли неподалеку.

Частный дом загорелся в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района, сообщили в СК РФ по Иркутской области 13 октября. На месте нашли теле 34-летней женщины, девочки, которой было 1 год и 8 месяцев, а также их 57-летнего родственника.

Под подозрение попал муж женщины.

«По версии следствия, 34-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, облил легковоспламеняющейся жидкостью дом изнутри и поджег. Находившиеся в доме супруга, ребенок и мужчина, не смогли выбраться из жилища и погибли», — считают в СК.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, между мужчиной и его женой произошла ссора, после которой он и поджег здание.

Тело само подозреваемого нашли в нескольких километрах от села. Предположительно, он погиб от ожогов, полученных при пожаре.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).