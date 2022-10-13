Главный имам одного из районов Омской области погиб в «спецоперации»
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Главный имам одного из районов Омской области погиб в «спецоперации» в Украине. Обстоятельства не уточняются.
«В спецоперации погиб заместитель муфтия по Сибирским районам, главный имам Тевризского района Руслан Вахитов», — говорится в сообщении муфтия Духовного управления мусульман Омска и Омской области Боты Бакулина в телеграме.
Обстоятельства смерти и место гибели не уточняются.
На «Исламском духовно-просветительском портале» сказано, что Руслан Вахитов родился в 1969 году в деревне Кипо-Кулары Омской области. После ПТУ, где он выучился на токаря, призван в армию. Попал в воздушно-десантные войска специального назначения, окончил сержантскую школу и участвовал в боевых действиях в Афганистане. После демобилизации окончил исламский колледж «Галия» в Башкортостане и совершил Хадж.
По данным на 2014 год, у Вахитова было двое детей.
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