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Главный имам одного из районов Омской области погиб в «спецоперации» в Украине. Обстоятельства не уточняются.

«В спецоперации погиб заместитель муфтия по Сибирским районам, главный имам Тевризского района Руслан Вахитов», — говорится в сообщении муфтия Духовного управления мусульман Омска и Омской области Боты Бакулина в телеграме.

Обстоятельства смерти и место гибели не уточняются.

На «Исламском духовно-просветительском портале» сказано, что Руслан Вахитов родился в 1969 году в деревне Кипо-Кулары Омской области. После ПТУ, где он выучился на токаря, призван в армию. Попал в воздушно-десантные войска специального назначения, окончил сержантскую школу и участвовал в боевых действиях в Афганистане. После демобилизации окончил исламский колледж «Галия» в Башкортостане и совершил Хадж.

По данным на 2014 год, у Вахитова было двое детей.