Иркутяне проснулись от пятибалльного землетрясения

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В Иркутской области произошло сильное землетрясение. В некоторых городах оно достигло 5 баллов.

Землетрясение произошло утром 14 октября в Иркутской области. Магнитуда составила 5,9.

В Иркутске землетрясение ощущалось в 5 баллов. «У мужа коллеги потолок осыпался на работе. Нас на первом этаже тряхнуло нормально, а по верхним этажам вообще мотало, пишут коллеги», — рассказал Тайге.инфо один из читателей.

В Ангарске, Шелехове, Улан-Удэ и других поселках и городах ощущались толчки 4−5 баллов.

Интенсивность землетрясения в эпицентре на акватории Байкала составила 7,9 балла.

По данным МЧС, разрушений нет: «Системы жизнеобеспечения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме».