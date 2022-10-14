Грузовые вагоны сошли с рельсов в Новосибирской области
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В Новосибирской области с рельсов сошли вагоны компании, принадлежащей совладельцу «Новосибирскхлебопродукта». Следственный комитет начал проверку.
В Татарске Новосибирской области сошли с путей два грузовых вагона с зерном и ячменем, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.
«В результате происшествия опрокидывания не допущено», — уточнили в ведомстве.
Вагоны использовало ООО «Татарскзернопродукт». Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Сергею Соколову, Владимиру Арбатскому и Игорю Лапаю. Последний был известен как главный акционер АО «Новосибирскхлебопродукт», но в сентябре сообщалось, что он сократил долю с 68% до 14%.
Следственный комитет и транспортная прокуратура начали проверки.
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