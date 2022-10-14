Сотрудников новосибирского метро мобилизовали

© Кирилл Канин
Сотрудников новосибирского метро мобилизовали
14 Окт 2022, 09:04

Часть сотрудников новосибирского метрополитена призвали в армию по мобилизации. Кроме того, списки тех, кого можно отправить на «спецоперацию», подало другое муниципальное транспортное предприятие.

«На настоящий момент шесть сотрудников метрополитена были призваны в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, — говорится в заявлении МУП „Новосибирский метрополитен“ 14 октября. — Три сотрудника отправились в зону проведения специальной военной операции на Украину в качестве добровольцев».

Кроме того, в распоряжении Тайги.инфо оказалась копия письма начальства другого муниципального транспортного предприятия «Новосибгортранс» (НГТ), адресованного военному комиссару Новосибирского района области. Директор учреждения Роман Дронов лично просит «предназначить в состав специальных транспортных формирований работников МКП „НГТ“, состоящих в запасе».

К письму Дронова был приложен список из 23 человек с указанием их званий. Все они — рядовые или сержанты, а многие старше 35 лет, что, по заявлением федеральных властей, не попадает в первую призывную категорию.

Предоставлено читателями Тайги.инфо

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