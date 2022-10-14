Пропавшего в Советском районе Новосибирска подростка нашли мертвым

Подросток, пропавший в Новосибирске, найден мертвым. Об уголовном деле пока не сообщается.

16-летний подросток, пропавший в Советском районе Новосибирска 12 октября, найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте».

Сообщалось, что он мог уйти из дома после ссоры с родителями.