Пропавшего в Советском районе Новосибирска подростка нашли мертвым

14 Окт 2022, 10:50

Подросток, пропавший в Новосибирске, найден мертвым. Об уголовном деле пока не сообщается.

16-летний подросток, пропавший в Советском районе Новосибирска 12 октября, найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте».

Сообщалось, что он мог уйти из дома после ссоры с родителями.


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