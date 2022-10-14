Пропавшего в Советском районе Новосибирска подростка нашли мертвым
14 Окт 2022, 10:50
Подросток, пропавший в Новосибирске, найден мертвым. Об уголовном деле пока не сообщается.
16-летний подросток, пропавший в Советском районе Новосибирска 12 октября, найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте».
Сообщалось, что он мог уйти из дома после ссоры с родителями.
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