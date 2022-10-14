Новосибирских пенсионеров поймали на кражах хлеба и консервов

© аб-гвардия.рф
Новосибирских пенсионеров поймали на кражах хлеба и консервов
14 Окт 2022, 12:55

В Новосибирске задержали сразу несколько пенсионеров из-за кражи продуктов. Один из них пытался вынести из магазина хлеб.

Сразу четырех пожилых людей поймали на кражах из магазинов за сутки в Новосибирске. Об этом сообщило местное агентство безопасности «Гвардия».

«В супермаркете Заельцовского района бойцами ГБР-77 была задержана 73-летняя женщина, пытавшаяся похитить рыбные консервы и колбасу на общую сумму 585 рублей. Спрятав продукты в хозяйственную сумку, она направилась к выходу из магазина, но была остановлена охранником. Надо отметить, что деньги у бабушки при себе имелись — по требованию администрации супермаркета она оплатила стоимость товаров, после чего была отпущена», — рассказали охранники.

Другая пожилая женщина в Центральном районе положила в карманы шоколадные конфеты, продававшиеся на разновес. А в Октябрьском районе пенсионерка хотела вынести кусок мяса и баночку икры.

В Железнодорожном районе городе 70-летний мужчина пытался взять растворимый кофе и хлеб. Его ловили и раньше — по данным супермаркета, общая сумма от его краж превысила 6 тыс. рублей — и на этот раз его передали полиции.


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