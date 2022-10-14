Иркутский священник донес на прихожанина из-за свечей за погибших в «спецоперации» украинцах и россиянах

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Настоятель иркутского храма донес на прихожанина. Он в личной беседе со священнослужителем возмутился проповедью в поддержку «спецоперацию».

Против экс-депутата гордумы Усолья-Сибирского Иркутской области Сергея Угляницы возбуждено дело по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В качестве доказательств приведены посты и комментарии в соцсетях, а также показания настоятеля православного храма Казанской иконы Божьей Матери в посёлке Тельма Сергея Кандыбина, пишут «Люди Байкала».

Священник рассказал полицейским, что Угляница пришел в храм 11 апреля 2022 года и спросил отца Сергия о проповеди в поддержку «спецоперации». Священнослужитель выложил свое провластное высказывание в Instagram*.

«На мой вопрос он дословно ответил следующее: не согласен с позицией, которую заняла церковь в Тельме, — приводятся слова Кандыбина в полицейском протоколе. — <…> Он сказал следующее: „Как по мне, пусть лучше эта <…> [спецоперация] закончится победой Украины. Жду дня, когда по телевизору покажут шествие Украинской армии по Красной площади“. Мои попытки успокоить его и привести к диалогу не увенчались успехом, были восприняты в штыки. В дальнейшем он продолжил говорить о своём желании увидеть скорейшее контрнаступление украинских войск на территории России до победного конца, до захвата Москвы. Наш с ним разговор зашёе в тупик и мужчина сказал мне следующее: „Я поставлю свечи за победу Украины и удалюсь из вашего храма“».

Священнослужитель утверждает, что разговор не носил характер тайны исповеди. «Но я воспринимал это как исповедь, — отметил сам Угляница. — Я же по душам разговаривал со священником, служителем Божьим».

При этом, по словам Угляницы, свечи он ставил «не за победу Украины», а за всех погибших во время «спецоперации» россиян и украинцев. «Священник ещё и врёт», — отметил Угляница.

«У меня есть друг-священник, он родом с Украины и служит сейчас в Монголии. Представляете, как он сейчас себя чувствует? Я надеялся, что церковь может занять независимую от государства точку зрения и сможет всех объединить. Вот об этом я хотел поговорить с отцом Сергием», — рассказал прихожанин.

Сергей Угляница считает, что именно настоятель храма обратился в полицию и рассказал об их разговоре. А священник Сергей Кандыбин сказал журналистам так: «Я его вообще не знаю, кто он такой. Откуда он взялся, он чё, с Украины приехал? Может он диверсант какой-то. Если он такие говорит речи, значит с ним надо разбираться. Это ж дело нехорошее».

При это священник не стал отрицать, что подписывал бумаги для следствия.