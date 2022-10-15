Мужчина сжег сожительницу с дочерью в Туве

© СК РФ по Туве
Мужчина сжег сожительницу с дочерью в Туве
15 Окт 2022, 15:58

В Туве при пожаре погибли женщина и ее дочь-подросток. Их мог убить сожитель матери.

Частный дом сгорел в дачном обществе «Дар» в Каа-Хеме. На месте нашли тела 41-летней женщина и ее 15-летней дочери.

По версии следствия, в ночь на 14 октября в доме выпивали хозяйка, ее сожитель и родственник. С ними были двое детей сожителей и трое племянников женщины, рассказали в СК РФ по Туве.

«В ходе распития между сожителями возникла ссора, из-за которой мужчина, облив пол кухни бензином, зажег зажигалку, в результате чего огонь мгновенно распространился по всему дому», — считает ведомство.

Женщина с девочкой погибли на месте. Остальных из дома, рискуя жизнью, вывели племянники хозяйки.

Пострадавшие госпитализированы с ожогами различной степени.

Возбуждено дело по факту убийства двух лиц, одно из которых было в беспомощном состоянии, с особой жестокостью (пункты «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК), а также по покушению на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, пункты «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК).


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