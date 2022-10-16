Одиннадцать человек расстреляны на полигоне в Белгородской области

16 Окт 2022, 02:01

В одной из воинских частей Белгородской области произошла стрельба. Известно об 11 погибших, еще 15 ранены.

В одной из воинских частей Белгородской области произошла стрельба, есть погибшие и раненые. По версии Минобороны, на полигоне совершен «теракт» «двумя гражданами одной из стран СНГ», передает «Интерфакс».

Погибли 11 человек, еще 15 госпитализированы.

Нападавшие якобы открыли стрельбу во время занятий по огневой подготовке с «добровольцами, желающими участвовать в военной операции на Украине», утверждает ведомство. Под огонь попал личный состав подразделения.

Двоих нападавших убили ответным огнем, заявили в министерстве.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», стреляли двое вооруженных военных прямо в части. «По нашим данным, под „террористами“ Минобороны подразумевает мобилизованных из одной из стран СНГ, которые открыли огонь по сослуживцам», — отметило издание.


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