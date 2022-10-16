Двое маленьких детей сгорели в одном из сел Красноярского края

© ГУ МЧС по Красноярскому краю
Двое маленьких детей сгорели в одном из сел Красноярского края
16 Окт 2022, 05:39

Тела детей одного и двух лет обнаружены после пожара в одном из сел Красноярского края. Когда произошло возгорание, малыши находились дома одни. Многодетная мать оставила своих четверых детей дома и ушла в гости.

В Шарыповском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после гибели двух малолетних детей в результате пожара. Их тела со следами от огня и отравления продуктами горения были обнаружены 15 октября в селе Ивановка.

«По версии следствия, в доме проживала 32-летняя женщина вместе с пятью своими детьми. В вечернее время она вместе со старшим 8-летним ребенком ушла к своей матери, проживающей в этом же селе, оставив четверых детей дома одних. Через непродолжительное время соседи заметили в доме пожар», — говорится в сообщили СК.

Причина возгорания устанавливается. В СК уточнили, что одной из версий является неосторожное обращение детей с источниками огня.


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