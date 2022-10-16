Аэропорт рядом с Шерегешем впервые за 30 лет принял самолеты

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Аэропорт Таштагола, который находится недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш, принял самолеты впервые за 30 лет. Это были суда малой авиации из Новосибирска, Омска и Красноярска.

«С 15 октября запускаются первые заказные авиарейсы из Новосибирска, Омска, Красноряска и Барнаула. Смогут в Таштаголе садиться и частные самолеты. Взлет и посадка обойдутся пилоту всего в 1 000 рублей», — написал вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов в тг-канале.



Аэропорт расположен между гор, в долине реки Кондома. В советское время в Таштагол регулярно летали Ан-2. С 1993 года аэропорт использовался только для приема и отправки вертолетов.

Взлетно-посадочная полоса содержалась компанией «Аэрокузбасс». Там есть все условия для организации полетов малой авиацией. Полоса может принимать воздушные суда АН-28, ТВС-2МС, DHC-6, они подходят для перевозки 9−12 человек, отмечает чиновник.

Пока работа будет вестись по индивидуальным заявкам, при увеличении спроса возможен запуск регулярных авиарейсов.

В следующем году планируется провести комплексную реконструкцию взлетной полосы, аэровокзала и аэродромной инфраструктуры. Это позволит принимать воздушные суда большей вместимости.