Аэропорт рядом с Шерегешем впервые за 30 лет принял самолеты

© t.me/panov_kuzbass
Аэропорт рядом с Шерегешем впервые за 30 лет принял самолеты
16 Окт 2022, 11:55

Аэропорт Таштагола, который находится недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш, принял самолеты впервые за 30 лет. Это были суда малой авиации из Новосибирска, Омска и Красноярска.

«С 15 октября запускаются первые заказные авиарейсы из Новосибирска, Омска, Красноряска и Барнаула. Смогут в Таштаголе садиться и частные самолеты. Взлет и посадка обойдутся пилоту всего в 1 000 рублей», — написал вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов в тг-канале.

Аэропорт расположен между гор, в долине реки Кондома. В советское время в Таштагол регулярно летали Ан-2. С 1993 года аэропорт использовался только для приема и отправки вертолетов.

Взлетно-посадочная полоса содержалась компанией «Аэрокузбасс». Там есть все условия для организации полетов малой авиацией. Полоса может принимать воздушные суда АН-28, ТВС-2МС, DHC-6, они подходят для перевозки 9−12 человек, отмечает чиновник.

Пока работа будет вестись по индивидуальным заявкам, при увеличении спроса возможен запуск регулярных авиарейсов.

В следующем году планируется провести комплексную реконструкцию взлетной полосы, аэровокзала и аэродромной инфраструктуры. Это позволит принимать воздушные суда большей вместимости.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске «Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске
Последние материалы
16 Окт, 14:04
Труп нашли в подъезде жилого дома в Бурятии. Подозреваемого сдал в полицию отец
16 Окт, 11:55
Аэропорт рядом с Шерегешем впервые за 30 лет принял самолеты
16 Окт, 11:05
Сергей Чуцкаев — забытый председатель Сибревкома
16 Окт, 10:35
Бастрыкин заинтересовался продажей участка на Демакова в Новосибирске
16 Окт, 08:28
Забайкальский депутат Госдумы предложил устраивать облавы в ночных клубах ради мобилизации
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования