Труп нашли в подъезде жилого дома в Бурятии. Подозреваемого сдал в полицию отец

© pixabay.com
Труп нашли в подъезде жилого дома в Бурятии. Подозреваемого сдал в полицию отец
16 Окт 2022, 14:04

Житель Бурятии во время пьяной ссоры кулаком убил соседа. Труп прятать не стал — вынес в подъезд. Там же его застал собственный отец, которому позвонили соседи. Сына он сдал в полицию.

Тело 45-летнего жителя Улан-Удэ нашли в подъезде его собственного дома с травмами головы. До смерти его забил сосед, считает следствие. Подозреваемый уже дал подробные показания.

«По данным следствия, 12 октября вечером к обвиняемому в квартиру пришел знакомый сосед, с которым они стали распивать спиртное. Ночью между ними на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяин с силой нанес гостю множество ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый вынес его тело в подъезд, но уйти не успел. Там его застал приехавший отец, которому позвонили другие жильцы дома с жалобами на шум и крики», — сообщили в СК.

Отец подозреваемого, в свою очередь, вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело, предполагаемому убийце предъявлено обвинение, он взят под стражу.


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