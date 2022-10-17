Неизвестные расстреляли трамвай в Иркутске

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В Иркутске неизвестный расстрелял трамвай, предположительно, из воздушки. Повреждены стекла. Полиция начала проверку.

«Неизвестный расстрелял 1-й трамвай, пока он ехал к студгородку (предположительно, с воздушки), сначала были слышны хлопки, потом выбились стекла, пострадавших нет», - написали в паблике «Сводка38»



Сотрудники полиции начали проверку инцидента, сообщает ведомство.

Сообщение о том, что в Свердловском районе областного центра были разбиты и осыпались стекла в трамвае, следовавшем по маршруту «Волжская-Студгородок», поступило в полицию вчера после 21 часа, уточнили в ГУ МВД региона.

«По предварительным данным, неизвестные повредили три стекла трамвая из так называемой „воздушки“. В результате случившегося никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Ведется поиск виновных.