Новосибирец забил мужчину до смерти табуретом и изнасиловал

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Житель Новосибирской области пойдет под суд за убийство и сексуальное насилие над приятелем. Он выпил и 39 раз ударил потерпевшего кулаком и табуретом.

В ночь на 26 декабря 2021 года в Колывани был убит мужчина. Как выяснили следователи, в ходе словесного конфликта пьяный житель района 39 раз ударил оппонента руками и табуретом. Затем он совершил насильственные действия сексуального характера.



Потерпевший умер на месте происшествия от повреждений шеи и головы.

Свою вину обвиняемый признал частично, сообщили в прокуратуре региона. В ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в убийстве и насильственных действиях сексуального характера.