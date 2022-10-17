Урожай зерновых сократился в Новосибирской области

© Анастасия Кораблёва
Урожай зерновых сократился в Новосибирской области
17 Окт 2022, 07:33

Объемы сбора зерновых культур в Новосибирской области сократились. Показатель за год снизился на 4%.

«На прошедшей неделе сельскохозяйственные организации всех районов области завершили уборку урожая зерновых и зернобобовых культур. Согласно оперативной информации, валовой сбор зерновых в первоначально оприходованном весе составил 3,395 млн тонн (…) Валовой сбор незначительно, на 149 тыс. тонн ниже показателя рекордного 2021 года», — сообщил глава новосибирского минсельхоза Евгений Лещенко на оперативном совещании в правительстве (цитата по «Интерфаксу»).

Показатель снизился на 4,2%.

Кроме того, завершается уборка технических культур. По данным на 14 октября, убран 91% всей площади.


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Урожай зерновых сократился в Новосибирской области
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