Мину нашли на пустыре в Улан-Удэ
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Мину нашли в колодце на пустыре в Улан-Удэ. Предмет был обследован, ведется разбирательство.
В 100-х кварталах на пустыре в колодце были обнаружены подозрительные предметы. Один из них конструктивно схожий с миной. Подозрительные предметы обнаружили рабочие. Они сообщили о находке в правоохранительные органы, сообщает Росгвардия.
Сотрудники группы Росгвардии разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является учебно-имитационной миной, подверженной деформации.
Мину, не представляющую угрозу, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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