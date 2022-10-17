Суд утвердил колонию строго режима экс-главе комитета по рекламе мэрии Новосибирска

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Бывший председатель комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня проиграл кассационную жалобу на приговор по своему уголовному делу. Его признали виновным в получении взяток.

Восьмой кассационный суд отклонил жалобу Лобыни на приговор Дзержинского районного суда Новосибирска и апелляционное определение облсуда. Решение опубликовано в карточке дела.

Лобыня был признан виновным в получении восьми взяток на общую сумму свыше 800 тыс. рублей (ст. 290 УК), а также в участии должностным лицом в управлении организацией, если оно связано с покровительством ей (ст. 289 УК).

Главу комитета по рекламе мэрии задержали 25 сентября 2020 года. Его отправили в СИЗО, но в ноябре 2021 года его отпустили под подписку о невыезде.

«Обвиняемый организовал схему получения взяток от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей Новосибирска через подконтрольное ему юридическое лицо (ООО „Согласие“) при посредничестве привлеченного им сотрудника указанной организации — бывшего сотрудника комитета рекламы, — говорилось в сообщении СК. — Данные противоправные действия фигурантом по делу были совершены за беспрепятственный прием заявлений, выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций, в том числе установленных с нарушением требований архитектурно-художественного регламента, а также за реализацию иных функций комитета рекламы».

Вину Лобыня признал в полном объеме.



Дзержинский райсуд приговорил экс-чиновника к 5 годам и 9 месяцам колонии строго режима. Штраф сначала составлял 3 млн рублей, но в апелляции его удалось снизить до 2 млн.