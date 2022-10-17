Силовики задержали бывшего вице-губернатора Томской области

Бывший заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто задержан.

«Евгений Паршуто задержан силовиками по делу о строительстве школы в селе Корнилово», — сообщает РИА Томск со ссылкой на источник.



Мера пресечения задержанному будет избираться 18 октября в Кировском районном суде.

В мае 2022 года Евгений Паршуто, занимавший в течение шести лет пост заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, ушел в отставку по собственному желанию.

Строительство школы в селе Корнилово началось в 2020 году и должно было завершиться в конце того же года. Однако окончание работ неоднократно переносилось.



По данным журналистов, работы вело ООО «СпецМонтажСтрой», затем договор с ним был расторгнут, компания была оштрафована на 117 млн рублей за срыв сроков контракта. В мае 2022 года было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при строительстве школы, сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

Также сообщалось, что 4 августа правоохранители задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве школы заместителя главы Томского района Дениса Празукина.

UPD: Комментарий СК .

В декабре 2019 года между Управлением территориального развития Администрации Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» по результатам проведения конкурса был заключен муниципальный контракт на строительство здания Корниловской средней общеобразовательной школы на сумму более 325 млн рублей.

В декабре 2019 года между управлением территориального развития администрации Томского района и ООО «Строительная лаборатория» был заключен муниципальный контракт по осуществлению строительного контроля по объекту.

В 2020 году ООО «Строительная лаборатория» направила в ООО «СпецСтройМонтаж» более 20 предписаний об устранении выявленных нарушений при производстве работ, которые подрядчиком не были устранены — «работы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании школы».

«Зная об указанных обстоятельствах, подозреваемый, организуя деятельность государственной инспекции строительного надзора (ГСН) и Департамента строительства и архитектуры Томской области (Департамента), дал незаконное указание начальнику ГСН о возврате документов проверки, препятствующих оплате выполненных работ, а начальнику Департамента — о подготовке соглашения о расторжении муниципального контракта с ООО „Строительная лаборатория“. Также он дал незаконное указание первому заместителю главы администрации Томского района о принятии и оплате выполненных подрядчиком работ, подписании актов о приемке выполненных работ, создав тем самым условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на сумму порядка 14 миллионов рублей. В результате указанных действий бюджету муниципального образования Томский район причинен имущественный вред на указанную сумму», — говорится в сообщении.