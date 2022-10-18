Памятник борцам революции исчез в Иркутске

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Памятник борцам революции исчез в Иркутске
18 Окт 2022, 08:50

В Иркутске исчез памятник борцам революции, стоявший у входа в Иерусалимский парк.

«Долгое время памятник был обнесен фанерой, а теперь и вовсе исчез. Вот такая декоммунизация», — пишет тг-канал «Красный Иркутск».

Монумент «Борцам революции» — это мемориальный комплекс, состоящий из памятника и могил красноармейцев, погибших в боях за установление советской власти в Иркутске. Является объектом культурного наследия. О его демонтаже для реставрации сообщалось еще в 2017 году.


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