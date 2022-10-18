Новосибирский сержант отделался штрафом за жестокое избиение гражданского
18 Окт 2022, 09:15
Новосибирский военнослужащий признан виновным в жестоком избиении мужчины. Он получил штраф.
Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело сержанта Виктора Хромова. Его обвиняли по ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), говорится в карточке дела.
«После того, как в ходе конфликта гражданин А. ударил Хромова кулаком по голове, сержант нанес ему множественные удары руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью», — уточнили в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Хромова к штрафу в 200 тыс. рублей. Решение пока не вступило в силу.
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