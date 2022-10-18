«Рев изюбря»: сезон любви наступил у оленей в Бурятии

С приближением зимы у изюбрей наступил один из самых активных сезонов — сезон любви, сообщает бюджетное учреждение «Бурприрода», курирующее особо охраняемые природные территории в Бурятии. В этот период самцы криком призывают самок, поэтому период еще называют «рев изюбря».

«Самцы благородного оленя издают трубные звуки, оповещая и самок, и самцов о себе на километры вокруг. Для осеннего учета животных инспектор имитирует „рев“ оленя с помощью специальной трубы, — рассказывают в учреждении. — В народе есть поверье, что тот, кто услышит рев изюбря, прибавляет себе год жизни».



Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» считают количество особей по голосам, дальность слышимости ревущего оленя в горах оценивается в пределах 4−5 км.

Подсчитывается количество ревущих оленей в отдельных урочищах. По утрам «рев» наиболее интенсивен.