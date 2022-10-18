Бетонные плиты задавили насмерть двух рабочих на стройке в Барнауле
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Строящееся здание обрушилось на рабочих в Барнауле. В результате погибли двое мужчин.
Обрушение конструкций произошло на стройке в Барнауле днем 18 октября. В результате бетонные плиты придавили рабочих 1960 и 1974 годов рождения, они скончались.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Как сообщили в СК по региону, в настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели произошедшего, владелец здания, назначены необходимые судебные экспертизы.
Прокуратурой также организована проверка соблюдения требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ, сообщили в ведомстве.
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