Бетонные плиты задавили насмерть двух рабочих на стройке в Барнауле

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Бетонные плиты задавили насмерть двух рабочих на стройке в Барнауле
18 Окт 2022, 12:38

Строящееся здание обрушилось на рабочих в Барнауле. В результате погибли двое мужчин.

Обрушение конструкций произошло на стройке в Барнауле днем 18 октября. В результате бетонные плиты придавили рабочих 1960 и 1974 годов рождения, они скончались.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Как сообщили в СК по региону, в настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели произошедшего, владелец здания, назначены необходимые судебные экспертизы.

Прокуратурой также организована проверка соблюдения требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ, сообщили в ведомстве.


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