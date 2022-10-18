Одним ударом: новосибирец убил сожительницу

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Одним ударом: новосибирец убил сожительницу
18 Окт 2022, 12:56

Житель города Болотное убил подругу одним ударом ножа. Смертельная разборка произошла по «незначительному поводу».

Убийство 39-летней женщины случилось в городе Болотное 17 октября. По подозрение попал ее 27-летний сожитель.

«По данным следствия, в дневное время 17 октября 2022 года в своем доме в городе Болотное между сожителями произошла ссора по незначительному поводу. В результате подозреваемый, взяв нож, нанес женщине один удар в жизненно-важные органы. Смерть 39-летней потерпевшей наступила на месте происшествия», — рассказали в СК.

Орудие преступления изъято в ходе осмотра места происшествия, допрошены свидетели, устанавливаются причины и условия совершения убийства. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.


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