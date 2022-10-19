Рабочий сорвался с крыши стрелочного завода в Новосибирске

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Рабочий сорвался с крыши стрелочного завода в Новосибирске
19 Окт 2022, 06:28

В Новосибирске при ремонте крыши стрелочного завода пострадал мужчина. Он упал с восьмиметровой высоты.

Мужчина 1981 года рождения ремонтировал крышу одного из цехов стрелочного завода в Первомайском районе. Он сорвался и упал на кровлю другого с восьми метров, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) 19 октября.

«С помощью лотковых носилок и альпснаряжения мужчина был транспортирован с крыши вниз, до автомобиля скорой помощи, где был передан бригаде врачей», — рассказали в МАСС.


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