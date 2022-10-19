Новосибирские единороссы не поддержали освобождение от мобилизации многодетных отцов

© vk.com/savelevdi. Дмитрий Савельев (у микрофона)

Единороссы заблокировали поправки, которые позволили ли бы дать отсрочку от «частичной» мобилизации для отцов троих детей и тех, кто оказался единственным ребенком одинокого родителя. Среди тех, кто не поддержал инициативу оказались новосибирские депутаты Госдумы от «ЕР» и «Справедливой России».

Депутаты от КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и «Новых людей» предложили давать отсрочку от мобилизации отцам троих и более детей, отцам-одиночкам, отцам двух несовершеннолетних детей, если жена беременна третьим, а также женщинам, у которых есть несовершеннолетний ребенок. Кроме того, от мобилизации нужно было освободить родителей, если у них есть хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Кроме того, «Новые люди» предложили не отправлять на фронт тех, кто является единственным ребенком одинокого родителя.

За первую поправку проголосовали 110 депутатов, за вторую — 105 (КПРФ и «Новые люди», а также частично ЛДПР и эсеры). Но обе инициативы заблокировала «Единая Россия», члены которой просто не стали голосовать

Только три единоросса поддержали освобождение от мобилизации для многодетных отцов и родителей детей с инвалидностью (Николай Алексеенко, Рафаэль Марданшин и Виктор Пинский) и лишь один — за отсрочку (Николай Алексеенко).

Тайга.инфо рассказывает, как голосовали сибирские депутаты Госдумы от «Единой России» не стали давать отсрочку указанным категориям граждан.

Новосибирская область:

Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Олег Иванинский, а также Александр Жуков, который представляет и Омскую область — не голосовали.

(При этом Иванинский, Савельев и Игнатов 16 октября поздравили своих читателей с Днем отца)

Омская область:

Оксана Фадина, Игорь Антропенко — не голосовал

Томская и Кемеровская области (как самая большая территориальная группа единороссов, включая округа):

Александр Максимов, Антон Горелкин, Вячеслав Петров, Вероника Власова, Дмитрий Исламов, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина, Олег Матвейчев, Павел Федяев и Михаил Киселёв — не голосовали.

Алтайский край:

Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов, который также представляет Республику Алтай — не голосовали.

Республика Алтай:

Роман Птицын — не голосовал.

Красноярский край:

Александр Дроздов, Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер, а также Шолбан Кара-оол и Артур Чилингаров, которые представляет еще и Туву с Хакасией — не голосовали.

Хакасия:

Сергей Сокол — не голосовал.

Тува:

Айдын Сарыглар — не голосовал.

Иркутская область:

Сергей Тен, Антон Красноштанов, Александр Якубовский Мария Василькова — не голосовал.

Бурятия:

Вячеслав Дамдинцурунов, Николай Будуев — не голосовали.

Забайкалье:

Александр Скачков, Андрей Гурулёв — не голосовали.

Кроме того, за поправки не голосовали представитель «Справедливой России» от Новосибирской области Александр Аксёненко и Александр Терентьев, который избран по списку этой же партии от Новосибирской области, Алтайского края, Тувы и Красноярского края.