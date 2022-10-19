Жители Новосибирской области пожаловались в Генпрокуратуру на плохое содержание дорог

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Жители районов Новосибирской области заявили о плохом состоянии дорожной инфраструктуры. Заместитель генпрокурора взял вопросы на контроль.

«Жители Болотного обратились к прокурору за содействием в оборудовании павильоном автобусной остановки по улице Юргинской, ремонте автомобильной дороги по улице Турнаевской, поскольку в период распутицы проезд по ней затруднен, установке дорожного знака „Одностороннее движение“ возле школы №4 из-за большого автомобильного потока, что создает угрозу жизни и здоровью детей», — рассказали в прокуратуре.



В Колыванском районе оказалось плохое асфальтовое покрытие Колыванского шоссе в районе поселка Большой Оёш.

Жители Тогучина пожаловались на надлежащее содержанию дороги по улице Транспортная и устройство ливневых стоков по улице Пенькозаводская.

Жители Мошкова жители рассказали об отсутствии освещения по улице Ленина.

«Дмитрий Демешин поручил прокурору Новосибирской области незамедлительно организовать проверки доводов заявителей, при необходимости принять эффективные меры прокурорского реагирования. Ход и результаты обращений находятся на личном контроле заместителя генерального прокурора РФ», — отметили в ведомстве.

Министерство транспорта региона возглавляет Анатолий Костылевский.