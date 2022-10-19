Назвавшийся майором полиции мужчина устроил дебош в новосибирском баре

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В одном из баров Новосибирска задержан дебошир. Он назвался майором полиции и размахивал удостоверением.

Ночью 19 октября посетитель отказался уходить из бара в Октябрьском районе Новосибирска, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

«Перебравший спиртного посетитель отказывался покидать заведение, провоцировал драку, оскорблял работников, а на сделанные ему замечания никак не реагировал, — рассказали в пресс-службе. — Свою вседозволенность хулиган аргументировал тем, что он действующий сотрудник полиции в звании майора, участковый инспектор, и в доказательство махал каким-то удостоверением».

Но бойцы «Гвардии» задержали мужчину. Он набросился на них с кулаками, а потом «замахнулся кожаным портфелем, из которого выпала папка с документами и пустая кобура с портупеей». При этом дебошир был одет в гражданскую одежду черного цвета.

Позже охранники передали мужчину наряду полиции.