Добыча угля в Кузбассе сократилась на 12%

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За сентябрь добыча на угольных предприятиях Кузбасса составила 18,5 млн тонн. Это на 12% меньше, чем годом ранее. Крупные предприятия скорректировали планы из-за сложностей с вывозом из региона и экспортом, рассказали власти.

По данным минугля, за сентябрь 2022 года на угольных предприятиях Кузбасса добыто 18,5 млн тонн угля, что на 12% ниже, чем годом ранее.



Добыча за 9 месяцев в сравнении с тем же периодом 2021 года снизилась на 9,3% и составила 162,5 млн.

Часть предприятий, по данным властей, скорректировали планы по добыче из-за проблем с вывозом угля.

«В данный момент из-за проблем с экспортом и вывозом угля угледобыча остановлена на АО «СУПК» («Сибирская углепромышленная компания»), ООО «Разрез Кузнецкий — Южный». По данной причине корректировались планы по добыче угля на ООО «МелТЭК», АО «Стройсервис», разрезы «Евтинский-Новый» и «Задубровский-Новый», АО ХК «СДС-Уголь», АО «Разрез Инской», — цитирует ТАСС ответ властей.

Конечным потребителям с начала года было поставлено 132,6 млн тонн кузбасского угля, что на 10,5% ниже, чем годом ранее. На экспорт отгружено 88,1 млн тонн, на 15,5% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года.