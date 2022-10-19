Что нужно знать о военном положении сибирякам

© kremlin.ru. Владимир Путин
Что нужно знать о военном положении сибирякам
19 Окт 2022, 16:16

Президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В ряде регионов фактически вводятся ограничения на передвижение. Сибири они не коснулись, но есть нюанс.

Путин объявило введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. На этих территориях организуют штабы территориальной обороны.

Кроме того, в на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим под названием «средний уровень реагирования». «В его рамках высшие должностные лица [губернаторы] <…> осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ», — сказано в указе Путина.

Утверждается, что в этих регионах пройдет «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений», а также вводится «особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней». Планируется досматривать транспорт.

В других региона Центрального федерального и Южного федерального округов вводится «ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра», а также «контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны».

На остальных территориях РФ, в том числе в Сибири, вводится режим «базовой готовности», «в рамках которого высшие должностные лица осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ». Здесь никаких формальных ограничений не предусмотрено.

То есть права жителей Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Тувы, Хакасии, Бурятии и Республики Алтай пока формально никак не поражены.

Но во всех регионах страны, включая Сибирь, должны появиться «оперативные штабы» с представителем Минобороны, а решения губернаторов в рамках нового указа Путина, как утверждается, будут обязательны для всех местных органов власти, включая муниципалитеты и федеральные структуры, а также якобы для всех жителей, находящихся в конкретном регионе.

Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.


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