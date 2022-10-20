Сын экс-главы РЖД и соратника Путина задержан в Норвегии

© vgudok.com. Андрей Якунин

В Норвегии задержан сын экс-главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина Андрей. Он запускал дрон, а в суде попросил считать его гражданином Великобритании, постоянно проживающим в Италии.

Соучредитель фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрей Якунин задержан за запуск дронов на Шпицбергене, сообщили РБК в компании. Он — старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.



«Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке», — утверждают в компании.

При этом The Barents Observe ранее сообщило, что задержанный сын находящегося под санкциями США «известного российского бизнесмена, близкого соратника Владимира Путина» в суде попросил считать его гражданином Великобритании, но местом своего постоянного проживания назвал Италию.

Андрея Якунина арестовали 17 октября в Хаммерфесте на севере Норвегии. У него изъяли дроны и электронные устройства. «Содержание [записи] с дрона имеет большое значение для дела», — подчеркнула прокурор Анья Миккельсен Индбьер.

В 2006 году Андрей Якунин основал VIYM, специализирующуюся на управлении фондами прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора. В России среди активов фонда — гостиница Four Seasons у Исаакиевского собора в Петербурге и комплекс Никольские ряды. В портфеле компании также есть проект строительства коттеджного поселка на берегу Финского залива и комплекса офисов.

Второй сын Владимира Якунина, как писала Тайга.инфо, занимался застройкой Санкт-Петербурга, а в Сибири у него были энергетические активы. Связанные с ним иностранные оффшоры оказались в числе кредиторов компании «Чек-СУ.ВК», которая должна была открыть крупнейшее в России производство марганца, получило огромный заем от Внешэкономбанка, но обанкротилась.

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