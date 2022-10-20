Жителю Иркутска отрубили руку мачете и прострелили ноги

© irk.sledcom.ru. Подозреваемый Миро Мироян

В Иркутске четырех человек подозревают в нападении на местного жителя «из корыстных побуждений». Они отрезали ему кисть. В розыск могли объявить бывшего партнера основателя «Лиги ветеранов Восточно-Сибирского регионального управления по борьбе с организованной преступностью»

Вечером 1 сентября в Иркутске не менее четырех человек напали на мужчину. Они жестоко избили его, после чего с помощью мачете отрезали кисть руки, рассказали в СК РФ по региону 20 октября.



Кроме того, мужчине стреляли по ногам из ружья. Но ему удалось спастись.

Ведомство не называет мотив. Там на момент публикации не ответили на звонки Тайги.инфо, но в сообщении уточняется, что дело возбуждено по статье о покушении на убийство «из корыстных побуждений» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК).

«Подозреваемые скрылись, однако вскоре двое из них были задержаны сотрудниками полиции и УФСБ России по Иркутской области. В настоящее время по ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.

Организатором ведомство считает Миро Мирояна, родившегося в 2 сентября 1987 года. Он объявлен в федеральный розыск.