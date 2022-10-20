Люди погибли при лобовом столкновении фур в Новосибирской области

© ГИБДД по Новосибирской области

Брендированный грузовик Wildberries столкнулся с другой фурой в Новосибирской области. Есть погибшие.

Грузовик Scania с полуприцепом двигался по трассе Р-254 «Иртыш» (Челябинск-Новосибирск) со стороны Новосибирска в сторону Омска. В Татарском районе он выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN с полуприцепом под управлением водителя 1988 года рождения, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Судя по фотографиям, один из грузовиков был брендирован маркетплейсом Wildberries.

«В результате происшествия погибли водитель Scania и пассажир автомобиля MAN (личность уточняется). Медицинская помощь понадобилась также водителю автомобиля MAN», — рассказали в ведомстве.



Погибшему водителю грузовика на вид 40−45 лет, его личность тоже уточняетсяю

На месте работает следственно-оперативная группа. Движение на трассе было затруднено, но уже восстановлено в оба направления.