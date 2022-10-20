Власти Забайкалья не пустили журналистов на публичные слушания по бюджету

В Чите журналистов не пустили на публичные слушания по проекту бюджета Забайкальского края. Сотрудники СМИ вызвали полицию.

Журналистов различных СМИ не пустили на публичные слушания по проекту бюджета региона на 2023 год в министерстве финансов края.



«Вышел мужчина, не представился. Сказал, что никто не аккредитован, никаких журналистов на заседании не будет», — рассказал корреспондент ZAB.RU.

Журналисты коллективно вызвали полицию, так как это воспрепятствование их законной деятельности, передает Чита.ру. Речь может идти о признаках преступления по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов), уточнили в ZAB.RU.

Слушания анонсировались на сайте краевого заксобрания.

Губернатор Забайкалья — единоросс Александр Осипов.

UPD: Вице-премьер Забайкалья Андрей Кефер попытался объяснить воспрепятствование работе СМИ тем, что «время сейчас неспокойное»: «Поэтому чтобы быть уверенными в отсутствии террористической угрозы и в нашей безопасности, мы ввели регламент — кто зарегистрировался, тот и принимает участие в заседании. Те СМИ, которые зарегистрировались, присутствуют на мероприятии».

В минфине региона утверждают, что теперь руководствуются «постановлением правительства Забайкальского края № 388» о порядке участия в публичных слушаниях и по нему якобы требуется аккредитация через электронную почту. Но этот порядок не касается работы СМИ, которая регламентируется только Федеральным законом «О СМИ».

Депутат заксобрания Константин Коростелев считает, что не пускать представителей СМИ на публичные слушания недопустимо: «Подобные действия повышают уровень недоверия населения к власти».