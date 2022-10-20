Первый мобилизованный из Бурятии погиб в зоне «спецоперации»

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Стало известно о первой смерти мобилизованном из Бурятии во время «спецоперации» в Украине. Общее же официальное число скончавшихся из этого региона уже превысило 250.

23-летний Дмитрий Сидоров, мобилизованный 22 сентября, погиб уже 4 октября «на территории Украины», сообщила муниципальная газета Заиграевского района Бурятии «Вперёд». Прощание пройдет в селе Илька 21 октября.

Администрация Заиграевского района приносит соболезнования родным и близким, утверждает ее официальное издание.

Дмитрий Сидоров родился 13 декабря 1998 года в селе Илька Заиграевского района в многодетной семье и был младшим сыном. Учился в местной школе, два года был участником танцевальной группы «Восторг» и занимался в военном патриотическом клубе «Десантник». Окончил техникум строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ. В 2017 году был призван на срочную военную службу, был водителем взвода транспортирования ракет.

После армии работал слесарем, затем — в охранном агентстве «Радиан». Но 22 сентября после указа президента Р Ф Владимира Путина о «частичной» мобилизации молодого человека забрали по повестке водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады.

У Дмитрия остались мать и четыре сестры.

По подсчетам "Людей Байкала", которые подтверждают информацию у властей и родственников, в спецоперации погибли не менее 256 уроженцев Бурятии. Сидорова в списке пока нет.

Ранее власти подтвердили гибели семерых мобилизованных уроженцев Красноярского края. Кроме того, известно о смерти сразу пяти мобилизованных из Челябинской области, жителя Краснотурьинска, адвоката из Санкт-Петербурга и начальника одного из отделов в мэрии Москвы.

Еще около 20 мобилизованных, по подтвержденным сообщениям СМИ, погибли, так и не доехав до зоны «спецоперации».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.