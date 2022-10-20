Сибирские ученые смоделировали эвакуацию из Зимнего дворца в случае ЧП

© Кадр из фильма «Октябрь»

Сибирские ученые вместе со столичными коллегами смоделировали, как убегать из Зимнего дворца в случае чрезвычайной ситуации. Выяснилось, что ближайший выход не всегда самый безопасный.

Коллектив ученых из Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы под руководством исследователей Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН смоделировал несколько сценариев возгорания музея на примере Зимнего дворца Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Результаты опубликованы в журнале Buildings, передает «Наука в Сибири».

Исследователи создали трехмерную BIM-модель (Building Information Model) здания и сымитировали в нем возгорание, распространение пожара и эвакуацию людей.

«Специалисты составили несколько сценариев пожара с разными местами возгорания и для каждого разработали схемы эвакуации, обеспечивающие безопасность людям. Начинался искусственный пожар в пяти наиболее пожароопасных местах: деревянная лестница, буфет галереи Растрелли, Комендантская гардеробная, фойе Салтыковского подъезда и школьная гардеробная, — пишет издание. — В каждом сценарии исследователи распределили людей по музею с учетом популярных и интересных экспозиций — в таких локациях компьютерных посетителей было больше. Принимались во внимание также маломобильные посетители с инвалидностью, скорость их перемещения определяла, когда закончится эвакуация».

Анализ показал, что одновременно в Эрмитаже должны находиться не более 4 тыс. человек, в том числе около 3% посетителей с ограниченной подвижностью. Только такое число будет безопасным в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, требующей эвакуации.

Результаты показали, что здания, наиболее удаленные от очага пожара, остаются безопасными в течение длительного времени — 20 минут и более. Их можно использовать как зоны безопасности для временного размещения посетителей.

«Во время чрезвычайных ситуаций управление эвакуацией поручается персоналу музея. Они направляют посетителей на безопасные маршруты и руководят их действиями. Именно поэтому необходимо подготовить эвакуационные маршруты, обучить персонал и отработать механизм слаженной работы всех сотрудников. Важно понимать расположение наиболее ключевых зон здания для формирования безопасных маршрутов движения и выставлять на них наиболее подготовленный персонал для действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — рассказала старший научный сотрудник Института вычислительного моделирования СО РАН Екатерина Кирик.

Зимний дворец был главным императорским дворцом России. До 1904 год это была официальная зимняя резиденция, затем император Николай II перенес постоянную резиденцию в Александровский дворец в Царском Селе. В 1915—1917 годах во время Первой мировой войны во дворце работал госпиталь имени цесаревича Алексея Николаевича. С июля 1917-го во дворце размещалось Временное правительство, которое было свергнуто во время Октябрьской революции большевиками после штурма здания.