Единороссы захотели отменить выборы мэра Томска

© t.me/mazur_70. Владимир Мазур

Прямые выборы мэра Томска захотели отменить. Формально законопроект внесли некоторые единороссы из регионального парламента. Недавно избранный губернатором Владимир Мазур до сих пор не комментирует посягательства на права жителей, инициатором которых он сам и может быть.

Члены фракции «Единая Россия» внесли в думу Томской области законопроект об отмене выборов мэра Томска. Вместо них предлагается назначать чиновника через конкурс. Документы опубликованы на сайте парламента 20 октября.

В этот же день единороссы хотели провести законопроект через профильный комитет по законодательству. Но его пришлось отложить на 21 октября, потому что, по словам спикера парламента Оксаны Козловской, якобы не поступил отзыв гордумы. Но они даже не рассматривали этот вопрос официально.

Под законопроектом стоят подписи самой Козловской, а также других единороссов Александра Куприянца, Сергея Автомонова, Виктора Власова, Степана Михайлова, Олега Правдина, Екатерины Собканюк, Ивана Пушкарёва и Владимира Резникова, о котором Алексей Навальный делал расследование (Резников возглавляет ООО «Горсети», которое собирает платежи за электричество с населения Томска. Выяснилось, что «Горсети» заключают контракты на поставку услуг для фирмы с компаниями, которые также связаны с семьей Резникова или его активами).

При этом руководство гордумы Томска уже долго затягивало рассмотрение вопроса о назначении внеочередных выборов мэра (после отставки осужденного Ивана Кляйна). Депутаты даже начали подписывать обращение на имя спикера гордумы Чингиса Акатаева, чтобы провести внеплановое собрание и уже назначить выборы, рассказала депутат Инга Первушина.

«Очевидно, что идет кулуарная борьба за отмену прямых выборов мэра Томска — уже 2 месяца гордепы не могут назначить дату. Есть риск опоздать, позволив решать областным депутатам исключить п. 2, ст. 2 151 — ОЗ (что они сейчас и делают — прим. Тайги.инфо). — Наша задача — не ждать еще месяц, а подписать обращение, минимум 1/3 депутатского корпуса (13 человек) должна это сделать. Тогда заседание назначат, мы сможем определить дату выборов, — писала Первушина. — Не верьте в миф, что при отмене прямых выборов мэра выберут депутаты. Комиссия по большей части будет состоять из чиновников, а депутатов будет всего лишь 5. По сути, депутаты выбирать будут из одного кандидата, которого проголосует комиссия. Такой вариант недопустим, ведь 370 тыс. избирателей лишат конституционного права, позволяющего им избирать и быть избранными. При этом кардинально изменится схема управления городом».

Отметим, что по вопросу выборов мэра или их отмены до сих пор не высказались ни влиятельный спикер гордумы Чингис Акатаев, ни губернатор Владимир Мазур. Именно с его личной инициативой и связывают законопроект местные наблюдатели, а не, например, с рекомендациями администрации президента.

«Любопытно, что сам глава комиссии по правовым вопросам городской думы, единоросс Илья Леонтьев на выборах в 2021 году собирал подписи томичей как раз за сохранение прямых выборов градоначальника в областном центре», — также отмечает Tomskpolit.

Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Томске, Улан-Удэ, во всех муниципалитетах Хакасии и Иркутской области (за исключением Иркутска).