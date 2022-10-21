Компания семьи единороссса из Госдумы сорвала строительство школы в Иркутске

© kto-irkutsk.ru. Алексей Красноштанов

Сроки строительства одной из школ в Иркутске сорваны. Ее возводит компания, связанная с депутатами Госдумы, заксобрания региона и гордумы из «Единой России».

Сроки строительства школы на 1275 мест на сорваны, сообщил глава комитета по градостроительной политике мэрии Иркутска Евгений Харитонов на заседании комиссии гордумы по градостроительству (трансляция велась в паблике думы во «ВКонтакте»).

«График [был] комфортный для подрядчика. По нему уже идет сплошной срыв, — сказал Харитонов. — Контрактный срок был — декабря 2022 года. Но <…> такими темпами, как ведется строительство, я думаю, ее не будет и в 2025 году».

Стоимость контракта составляла 1,43 млрд рублей. Затем он подорожал еще на 313 млн.

Завершение строительства школы, по словам Харитонова, «с большим трудом» перенесли на 2023 год, но документально это еще не подтверждено. При этом региональное правительство обсуждает запрет на финансирование проекта из федерального бюджета на следующий год, что чревато дополнительными затратами бюджета Иркутска.

Договор на строительство школы был подписан с ООО «СПМК-7». Фирму возглавляет депутат заксобрания Иркутской области Алексей Красноштанов. Компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Людмиле Красноштановой и Дмитрию Алексеевичу Красноштанову — это депутат гордумы Иркутска. Еще один сын Алексея Красноштанова Антон был вице-мэром Иркутска, а в 2021 году прошел в Госдуму Р Ф от «Единой России» фактически заняв там место отца, который вернулся в региональный парламент.



Все Красноштановы в Госдуме, заксобрании и гордуме входят во фракции «ЕР».

По словам Харитонова, срывом сроков строительства школы заинтересовалась прокуратура. В октябре она объявила компании «СПМК-7» предостережение.

Выручка «СПМК-7» в 2021 году составила 2,3 млрд рублей. Чистая прибыль — 17,7 млн. У семьи Красноштановых есть и другие фирмы. Но в официальных декларация Алексея Красноштанова и его сына Антона утверждается, что они заработали в 2021-м лишь 4,49 млн и 5 млн рублей соответственно. Их супруги отчитались об 1,35 млн и 10 млн рублей.