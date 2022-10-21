Генпрокуратура заявила о кризисе с реализацией нацпроектов в Новосибирской области

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Новосибирская область столкнулась со срывом строительства крупных социальных объектов, заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он раскритиковал контроль над работами.

«Реализация нацпроектов — региону выделено 46,65 млрд рублей. Кассовое исполнение составило сейчас 56%, — заявил Демешин во время представления нового прокурора региона Александра Бучмана. — [Новосибирская] область находится в затянувшейся области федеральной критики из-за неэффективного контроля в части срыва строительства крупных объектов. Это ледовая арена, объекты здравоохранения, детские сады по всей области: в селе Марусино, в поселке Чаны и в других».

Демешин говорил в присутствие губернатора Андрея Травникова («Единая Россия»).

«Банкротство регионального оператора [обращения с отходами] „Экология-Новосибирск“ — тоже проблема для мегаполиса и в целом для области», — подчеркнул Демешин.



Также, по словам зама генпрокурора, среди проблем региона — защита прав инвалидов, пенсионеров и семей с детьми.