Генпрокуратура заявила о кризисе с реализацией нацпроектов в Новосибирской области

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Генпрокуратура заявила о кризисе с реализацией нацпроектов в Новосибирской области
21 Окт 2022, 09:21

Новосибирская область столкнулась со срывом строительства крупных социальных объектов, заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он раскритиковал контроль над работами.

«Реализация нацпроектов — региону выделено 46,65 млрд рублей. Кассовое исполнение составило сейчас 56%, — заявил Демешин во время представления нового прокурора региона Александра Бучмана. — [Новосибирская] область находится в затянувшейся области федеральной критики из-за неэффективного контроля в части срыва строительства крупных объектов. Это ледовая арена, объекты здравоохранения, детские сады по всей области: в селе Марусино, в поселке Чаны и в других».

Демешин говорил в присутствие губернатора Андрея Травникова («Единая Россия»).

«Банкротство регионального оператора [обращения с отходами] „Экология-Новосибирск“ — тоже проблема для мегаполиса и в целом для области», — подчеркнул Демешин.

Также, по словам зама генпрокурора, среди проблем региона — защита прав инвалидов, пенсионеров и семей с детьми.


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