Заключенные сбежали из колонии в Новосибирске
22 Окт 2022, 08:14
Двое заключенных ушли из-под надзора с участка колонии-поселения в Новосибирской области. Они судимы за преступления против собственности.
Осужденные за преступления против собственности Игорь Кащенко и Сергей Усаров ушли из-под надзора с участка колонии-поселения №8 в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Заключенных объявили в розыск.
В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения и пользуются свободой передвижения от подъема до отбоя, напомнили в ГУФСИН. С разрешения администрации они передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого находится ИК.
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