Бездомные порезали мужчину и заставили его работать извозчиком в Новосибирской области

© unsplash.com
Бездомные порезали мужчину и заставили его работать извозчиком в Новосибирской области
22 Окт 2022, 11:14

Двоих мужчин в Новосибирской области подозревают в разбое. Они напали на пожилого около магазина, забрали у него деньги и ружье и заставили его работать на них.

Двое малознакомых мужчин 24 и 47 лет напали на 59-летнего мужчину в Куйбышевского районе Новосибирской области около одного из магазинов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД 22 октября.

Мужчине нанесли ножевое ранение грудной клетки. У него похитили 3,5 тыс. рублей.

«Затем злоумышленники заставили потерпевшего сесть в свой автомобиль и отвезти их туда, куда им необходимо», — считает следствие.

Полицейские заметили автомобиль, за рулем которого сидел раненый. В машине также нашли ружье, которое нападавшие забрали у жертвы, а также 70 патронов 16-го калибра и ножи.

Подозреваемые были ранее судимы за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Утверждается, что у них нет места жительства.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью), один из подозреваемых уже арестован.


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