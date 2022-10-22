Томский губернатор-единоросс выступил за отмену выборов мэра
Губернатор Томской области Владимир Мазур выступил за отмену выборов мэра Томска. Его назначил Кремль только весной 2022 года.
«В сегодняшних условиях считаю выборы через конкурс более предпочтительными», — написал Мазур в своем телеграм-канале.
Единоросс попытался оправдать отмену выборов тем, что в остальных муниципалитетах области выборы уже и так отменены. Также он воспроизвел тезис, который до этого использовали другие губернаторы, с подачи которых отменялись выборы глав районов и городов: «Выборы мэра на конкурсной основе повысят и ответственность депутатского корпуса за принятое решение, и ответственность избранного мэра».
Ранее члены фракции «Единая Россия» внесли в думу Томской области законопроект об отмене выборов мэра Томска. Вместо них предлагается назначать чиновника через конкурс. Единороссы попытались быстро провести документ через профильный комитет, но не успели из-за того, что не спросили мнение гордумы. Впрочем, городская дума во главе с единороссом Чингисом Акатевым оперативно провела внеочередное заседание комиссии по регламенту, и на ней 14 депутатов проголосовали за одобрение отмены выборов, шестеро были против, трое ушли с заседания.
У депутатов гордумы был шанс самим успеть назначить выборы мэра, выступив с инициативой о досрочной сессии, на которой могли бы объявить голосование. Для этого нужны был подписи 13 из 37 депутатов, при этом у «ЕР» нет там большинства.
«Всего в Томске городских депутатов — 37. Угадайте, сколько из них подписали документы для проведения внеочередного собрания Думы? 12. Представители Единой России, КПРФ, ЛДПР, Партии Роста и „Новых людей“ отказались, — рассказал депутат от „СРПЗП“. — Как думаете, они представляют свою позицию, ориентируясь на личные интересы, или все-таки вашу — тех, кто за них голосовал два года назад?»
Под законопроектом об отмене выборов стоят подписи самой Козловской, а также других единороссов Александра Куприянца, Сергея Автомонова, Виктора Власова, Степана Михайлова, Олега Правдина, Екатерины Собканюк, Ивана Пушкарёва и Владимира Резникова, о котором Алексей Навальный делал расследование (Резников возглавляет ООО «Горсети», которое собирает платежи за электричество с населения Томска. Выяснилось, что «Горсети» заключают контракты на поставку услуг для фирмы с компаниями, которые также связаны с семьей Резникова или его активами).
Спикер гордумы Чингис Акатаев до сих пор не высказался по поводу выборов мэра.
Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Томске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).