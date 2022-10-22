Томский губернатор-единоросс выступил за отмену выборов мэра

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Губернатор Томской области Владимир Мазур выступил за отмену выборов мэра Томска. Его назначил Кремль только весной 2022 года.

«В сегодняшних условиях считаю выборы через конкурс более предпочтительными», — написал Мазур в своем телеграм-канале.

Единоросс попытался оправдать отмену выборов тем, что в остальных муниципалитетах области выборы уже и так отменены. Также он воспроизвел тезис, который до этого использовали другие губернаторы, с подачи которых отменялись выборы глав районов и городов: «Выборы мэра на конкурсной основе повысят и ответственность депутатского корпуса за принятое решение, и ответственность избранного мэра».

Ранее члены фракции «Единая Россия» внесли в думу Томской области законопроект об отмене выборов мэра Томска. Вместо них предлагается назначать чиновника через конкурс. Единороссы попытались быстро провести документ через профильный комитет, но не успели из-за того, что не спросили мнение гордумы. Впрочем, городская дума во главе с единороссом Чингисом Акатевым оперативно провела внеочередное заседание комиссии по регламенту, и на ней 14 депутатов проголосовали за одобрение отмены выборов, шестеро были против, трое ушли с заседания.

У депутатов гордумы был шанс самим успеть назначить выборы мэра, выступив с инициативой о досрочной сессии, на которой могли бы объявить голосование. Для этого нужны был подписи 13 из 37 депутатов, при этом у «ЕР» нет там большинства.

«Всего в Томске городских депутатов — 37. Угадайте, сколько из них подписали документы для проведения внеочередного собрания Думы? 12. Представители Единой России, КПРФ, ЛДПР, Партии Роста и „Новых людей“ отказались, — рассказал депутат от „СРПЗП“. — Как думаете, они представляют свою позицию, ориентируясь на личные интересы, или все-таки вашу — тех, кто за них голосовал два года назад?»

Под законопроектом об отмене выборов стоят подписи самой Козловской, а также других единороссов Александра Куприянца, Сергея Автомонова, Виктора Власова, Степана Михайлова, Олега Правдина, Екатерины Собканюк, Ивана Пушкарёва и Владимира Резникова, о котором Алексей Навальный делал расследование (Резников возглавляет ООО «Горсети», которое собирает платежи за электричество с населения Томска. Выяснилось, что «Горсети» заключают контракты на поставку услуг для фирмы с компаниями, которые также связаны с семьей Резникова или его активами).

Спикер гордумы Чингис Акатаев до сих пор не высказался по поводу выборов мэра.

Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Томске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).